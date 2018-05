Euro U17 de football – La Belgique réussit son entrée en matière en battant l’Irlande 2-0

Tweet on Twitter

La Belgique a réussi ses débuts samedi en battant l’Irlande 2-0 lors de son premier match de l’Euro U17 de football. Les Diablotins coachés par Thierry Siquet rejoignent la Bosnie-Herzégovine en tête du groupe C avec trois points. Les Bosniens avaient en effet battu le Danemark 3-2 plus tôt dans l’après-midi. Le premier but belge est tombé après 34 minutes par Sekou Sidibe, ailier droit qui joue pour les espoirs du PSV Eindhoven. Son équipier dans le club néerlandais, Yorbe Vertessen, a mis la Belgique à l’abri peu après l’heure de jeu en doublant la marque à la 68e minute.

Le onze titulaire de la Belgique: Shinton, Persyn, Lissens, Dendoncker, Vandermeulen, Onana, Raskin, Suray, Vertesse, Sidibe, Mpie.

Prochain match: Belgique – Bosnie-Herzégovine le mardi 8 mai (20h00) à Rotherham.

Source: Belga