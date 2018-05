Charles Picqué lance un appelle à la prudence institutionnelle et avance quelques pistes

A l’entame de deux années électorales successives, le président du parlement bruxellois Charles Picqué a invité samedi le monde politique à se montrer prudent dans les évolutions politiques à apporter aux institutions bruxelloises. Face au risque d’un clash entre majorités francophones et néerlandophone de la capitale à propos de la proposition d’ordonnance sur le décumul intégral, il a avancé une piste de compromis: reporter le décumul à 2024 et réduire le nombre de députés régionaux. Devant un parterre de personnalités politiques réunies au parlement bruxellois, à l’occasion de la fête de l’Iris, la fleur-symbole de la Région-capitale, il a également adressé une mise en garde face aux aspirations isolationnistes régionales de certains et communautaires d’autres.

« Depuis quelques temps se succèdent une série de questions sur les évolutions du fonctionnement de la Région et parfois sur le fonctionnement de certains compromis fondateurs de celle-ci. On entend toutes les semaines quelqu’un avancer son idée sur Bruxelles. Il ne faut pas confondre réforme et aventure. Ce sont des équilibres fragiles qui ont mené à la création de la Région bruxelloise », a-t-il rappelé devant de nombreuses personnalités surtout bruxelloises, mais aussi, notamment, le Premier ministre Charles Michel et le Vice-premier Didier Reynders (MR).

Source: Belga