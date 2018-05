Audi Hockey League – Le Racing bat le Dragons et le Léopold partage avec le Watducks en demi-finales aller

Le Waterloo Ducks, premier à l’issue du championnat régulier, et le Dragons, tenant du titre, conservent leurs chances de qualification intactes pour la finale de l’Audi Hockey League à l’issue de leurs déplacements de samedi, respectivement au Léopold et au Racing, en demi-finales aller des playoffs messieurs du championnat de Belgique de hockey sur gazon. Les Waterlootois, qui ont déjà leur ticket EHL en poche après avoir terminé en tête la phase classique de la compétition, sont sans doute les mieux placés pour rejoindre la finale après avoir partagé 3-3 au Léopold. Les Canards furent pourtant menés de deux buts d’écart. Tom Degroote trouva rapidement le chemin des filets pour le Léopold dans le premier quart-temps, mais Renaud Pangrazio remit les équipes à égalité quelques minutes plus tard. Degroote à nouveau, juste avant la pause, et Kane Russel, dans le 3e quart, replacèrent les Ucclois en bonne position, avant que Louis Capelle et John-John Dohmen ne relancent le suspense en fin de match, revenant avec un bon point de l’avenue Dupuich.

Le Dragons a lui aussi été mené par deux buts d’écart au Racing, mais n’a pu résorber son retard que de moitié, s’inclinant pour sa part 2-1 au Vivier d’Oie. Achille de Chaffoy et Loïc Van Wetter donnèrent l’avance aux hommes de Xavier Reckinger au début de chaque mi-temps, mais le Dragons, grâce à but de Thomas Verheijen dans le dernier quart, a limité les dégâts avant la 2e manche à Brasschaat.

Les demi-finales retour auront lieu ce dimanche 6 mai, les manches de la finale étant programmées sur le terrain du Braxgata, à Boom, les 10 et 13 mai.

Résultats:

Play-offs – messieurs:

. Samedi

* Demi-finales aller:

Léopold – Waterloo Ducks 3-3 (mi-temps 2-1)

Racing – Dragons 2-1 (1-0)

. Dimanche

* Demi-finales retour:

Waterloo Ducks – Léopold

Dragons – Racing

Source: Belga