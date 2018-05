ATP Istanbul – Taro Daniel jouera la première finale de sa carrière face au Tunisien Malek Jaziri

Le Japonais Taro Daniel (ATP 114) est parvenu à se qualifier pour la finale du tournoi de tennis d’Istanbul, joué sur terre battue et doté de 426.146 euros, samedi en Turquie. C’est la première fois que le droitier de 25 ans arrive à ce stade d’un tournoi ATP. Taro Daniel, né à New York d’un père américain et d’une mère japonaise, a pris la mesure du Français Jérémy Chardy (ATP 87), s’imposant 6-3, 4-6 et 6-4 après un duel de 2h33 de jeu.

Daniel, 85e mondial en avril 2016, compte 5 titres sur le circuit Challenger. Il défiera en finale le Tunisien Malek Jaziri (ATP 78), qui a pour sa part écarté le Serbe Laslo Djere (ATP 110) en deux sets: 6-3, 6-2.

Jaziri, 34 ans, n’a jamais disputé une finale sur le circuit, ni rencontré Daniel.

Source: Belga