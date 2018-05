ATP Estoril – Tiafoe rejoint Sousa en finale

Tweet on Twitter

L’Américain Frances Tiafoe (ATP 64) est le deuxième finaliste du tournoi ATP d’Estoril (Por/terre battue/501.345 euros). Samedi en demi-finale, Tiafoe a battu l’Espagnol Pablo Carreno Busta (N.2/ATP 11) en deux sets 6-2, 6-3. En finale, l’Américain retrouvera le Potugais Joao Sousa (ATP 68) qui s’est imposé devant son public face au Grec Stefano Tsitsipas (ATP 44) 3-1 (6-4, 1-6 en 7-6 (7/4)) plus tôt dans l’après-midi. Il s’agira du premier affrontement entre ces deux joueurs.

Tiafoe, 20 ans, disputera sa 2e finale ATP après celle qu’il avait remporté plus tôt cette année au tournoi de Delray Beach.

Sousa, 29 ans, en est quant à lui à sa 11e finale. Il ne s’est imposé que deux fois. À Kuala Lumpur (2013) et à Valence (2015).

Source: Belga