ATP Estoril – Joao Sousa écarte Stefanos Tsitsipas et se hisse en finale

Joao Sousa (ATP 68) s’est qualifié pour la finale du tournoi de tennis ATP 250 d’Estoril, joué sur terre battue et doté de 501.345 euros, samedi au Portugal. Le Portugais de 29 ans a battu le jeune et talentueux Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 44), sur le score de 6-4, 1-6, 7-6 (4) après un long duel de 2h10. Sousa défiera, en finale, le vainqueur de la rencontre entre l’Américain Frances Tiafoe (ATP 64) et l’Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 1/N.2), prévue dans la foulée.

Sousa compte deux titres à son palmarès, acquis à Kuala Lumpur (2013) et Valence (2015), et disputera la 10e finale de sa carrière. En 2017, il s’était incliné en finale à Auckland et à Kitzbühel.

Source: Belga