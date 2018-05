Le thé froid, un allié pour perdre du poids

Tweet on Twitter

Pour perdre des calories, mieux vaut boire son thé froid. C’est la conclusion d’une étude de chercheurs de l’Université de Fribourg (UNIFR), en Suisse, qui montre également que cela ménage le coeur.

Pour brûler des graisses et aider à perdre du poids, diverses études préconisent de boire du thé. Une équipe de l’UNIFR a voulu en avoir le coeur net: elle a comparé les réactions de jeunes adultes à un thé préparé à partir de feuilles de Yerba Maté, un breuvage naturellement caféiné très populaire en Amérique du Sud.

Un demi-litre de thé non sucré à 3°

Les participants – douze hommes et onze femmes en bonne santé âgés en moyenne de 24 ans – ont bu un demi-litre de ce thé non-sucré, lors de deux sessions séparées d’au moins deux jours et dans un ordre aléatoire. La boisson devait être ingérée en l’espace de 5 minutes et était tempérée soit à 3 degrés, soit à 55 degrés.

Pendant les 90 minutes qui suivaient l’ingestion du thé, de nombreuses variables ont été mesurées en continu. Ces données ont ensuite été comparées aux mêmes variables mesurées pendant la demi-heure précédant l’ingestion.

Nombreuses vertues

Résultats: l’augmentation de la dépense énergétique est deux fois plus grande avec un thé froid qu’avec un thé chaud. De plus, le thé froid favorise l’oxydation des graisses et diminue la charge métabolique du coeur.

L’ingestion de thé caféiné froid pourrait par conséquent se révéler utile dans un programme de perte de poids, notamment pour les sujets obèses, concluent les auteurs.