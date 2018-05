Voici comment bien choisir son mot de passe

Tweet on Twitter

Par précaution, Twitter vient tout juste de conseiller à tous ses abonnés (soit environ 330 millions de personnes dans le monde) de changer leur mot de passe après la découverte d’une faille de sécurité. Dès lors, il convient de rappeler quelques règles élémentaires au moment d’en choisir un nouveau et de sécuriser son compte, sur Twitter ou ailleurs.

Une suite de lettres, chiffres et symboles

Il faut évidemment oublier sa date de naissance ou le nom de son animal de compagnie mais plutôt privilégier une suite de lettres, chiffres et symboles à la fois assez complexe mais aussi facile à retenir. Pour cela, le mieux consiste à faire usage d’un moyen mnémotechnique comme retenir les premières lettres de chaque mot d’une phrase ou d’un titre de chanson.

Un mot de passe unique pour chaque service

Une fois le bon mot de passe choisi, il est très important de ne surtout jamais l’utiliser deux fois. A chaque site, service, réseau social ou boutique en ligne doit correspondre un mot de passe unique. Il faudra également penser à le(s) renouveler régulièrement, par exemple une fois par trimestre.

Opter pour la double authentification

Lorsque cela est possible, il faut absolument privilégier la double authentification pour ses comptes les plus importants (e-mail, réseaux sociaux…). Cela signifie qu’accéder à son compte nécessite une validation, souvent par SMS ou courrier électronique. D’autre part, cette technique permet d’être averti en cas d’intrusion. Sur Twitter, l’abonné doit se rendre dans les paramètres de son compte puis cocher l’option « Vérification de connexion » dans la section « Sécurité » et choisir le méthode utilisée (SMS ou application indépendante).