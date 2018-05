Floating Dreams : 70 statues d’enfants installées autour de la Tour de l’Yser

Tweet on Twitter

Septante statues d’enfants orneront le terrain autour de la Tour de l’Yser à Dixmude (Flandre occidentale) à partir de ce samedi et jusqu’au 11 novembre. Ce projet artistique, intitulé « Floating Dreams », est issu d’une collaboration entre le bureau événementiel Twice et le Musée le long de l’Yser.

« Floating Dreams » est né de l’envie d’organiser une activité artistique dans et autour de la Tour de l’Yser à Dixmude, dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale.

Mooi weer vandaag! Zin om de IJzertoren en de 70 betekende beelden errond te bewonderen? Nog even geduld – dat kan vanaf 8 mei. Geplaatst door Floating Dreams op donderdag 3 mei 2018

Les enfants, plus grandes victimes de la guerre

Son fil rouge est que les enfants sont les plus grandes victimes de la guerre, à l’époque mais aussi maintenant. Le conservateur du Musée le long de l’Yser, Peter Verplancke, a sélectionné 70 guerres actuelles, allant des guerres de la drogue aux conflits internationaux au Moyen-Orient.

New project part 2 A post shared by Kama_gurka (@kama_gurka) on Apr 12, 2018 at 7:21am PDT

Des statues à adopter ou à acheter

Chaque statue d’enfant, réalisée par l’artiste Kamagurka, porte dans son sac à dos l’un de ces conflits. L’idée est que tous les enfants rejoignent ensemble la Tour de l’Yser, jettent leur sac à dos lourd d’une guerre derrière eux et grimpent la tour. Les enfants portent également un ballon, qui représente un rêve du futur.

Chacun peut adopter ou acheter une ou plusieurs statue(s). Une partie des bénéfices sera reversé aux associations Moeders voor Vrede et Child Focus.

Opening dinsdag 8 mei, wees welgekomen! Geplaatst door Kamagurka Art op woensdag 2 mei 2018

Ph. Floating Dreams / Facebook