Steven Gerrard va débuter sa carrière d’entraîneur aux Rangers

Le club de football écossais des Rangers a annoncé vendredi que son nouvel entraîneur était Steven Gerrard. Ancienne gloire de Liverpool, où il officie actuellement comme coach des U18, Gerrard fera ses débuts en tant que T1 cet été. L’Anglais de 37 ans a paraphé un contrat de 4 saisons au Ibrox Stadium. « J’ai énormément de respect pour ce club, son histoire et ses traditions », a-t-il déclaré. « J’ai hâte de commencer. »

Les Rangers, qui ont licencié mardi leur T1 Graeme Murty après une défaite 5-0 contre leur rival du Celtic, vont terminer la saison avec Jimmy Nicholl, entraîneur ad interim.

Steven Gerrard, formé à Liverpool avant d’y passer professionnel en 1998, a évolué la très grande majorité de sa carrière au milieu de terrain des Reds (1998-2015) avant de prendre la direction de la MLS. Il y a terminé son parcours au LA Galaxy (2015-2016).

International à 114 reprises, il a remporté la Ligue des Champions (2005), la Coupe de l’UEFA (2001), la Supercoupe d’Europe (2001 et 2005) ainsi que la FA Cup (2001 et 2006), la Coupe de la Ligue (2001, 2003 en 2012) et la Supercoupe d’Angleterre (2001 et 2006).

Les Rangers pointent actuellement à la troisième place en Écosse, 13 longueurs derrière le Celtic, sacré pour la septième fois de rang.

