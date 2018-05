L’Université Saint-Louis a inauguré un nouveau bâtiment de plus de 140 kots étudiants

L’Université Saint-Louis a inauguré vendredi en fin de journée, devant une assemblée de 600 personnes, son nouveau bâtiment « Ommegang », situé dans la rue du même nom à Bruxelles. Il dispose de 143 logements étudiants, dont 2 réservés aux personnes à mobilité réduite, et d’un nouvel auditoire de 651 places utilisé depuis septembre dernier. Acquis par l’université en 2014, ce bâtiment offrira également à partir de la rentrée 2018 un espace de deux étages pour la bibliothèque, des locaux de cours et séminaires, des bureaux, ainsi qu’une salle polyvalente qui servira entre autres à l’organisation de festivités étudiantes.

Pierre Jadoul, recteur de l’Université Saint-Louis, a souligné que « l’université Saint-Louis – Bruxelles est celle qui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, a connu la croissance de loin la plus importante depuis le début du XXIème siècle ». Il a expliqué que l’acquisition et la transformation du bâtiment Ommegang ont permis « de répondre à un enjeu majeur, à savoir celui du logement, pour ses étudiants qui viennent des quatre coins du pays, voire de l’étranger ».

La ministre bruxelloise du Logement Céline Fremault, a quant à elle fait valoir que « ce nouvel ensemble Ommegang fait partie des 10 mesures du « Plan Logement Etudiants » lancé au début de la législature avec le ministre-Président, afin de booster l’offre et améliorer la qualité des logements étudiants. La création de nouveaux « pôles de logements étudiants » comme celui de l’Ommegang, permettra, je l’espère, d’améliorer la qualité de vie des 86.000 étudiants présents dans notre capitale. »

Source: Belga