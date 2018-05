Ligue 1 – Nîmes retourne en Ligue 1 après 25 ans

Tweet on Twitter

Nîmes s’est largement imposé à domicile vendredi face au Gazélec Ajaccio (4-0) lors de la trente-septième journée de Ligue 2. Dans le même temps, l’AC Ajaccio, troisième, a été tenu en échec (1-1) sur la pelouse d’Auxerre. Avec cinq points d’avance sur la troisième place occupée par les Corses à une journée de la fin du championnat, Nîmes, deuxième, est assuré de jouer en Ligue 1 l’année prochaine. Nîmes devait faire un meilleur résultat que son plus proche poursuivant, l’AC Ajaccio, pour déjà valider son retour parmi l’élite du football français. Les Nîmois ont rapidement pris les devants face au Gazélec Ajaccio grâce à un doublé de Rachid Alioui (3e, 22e). En seconde période, les locaux qui évoluaient dans un stade comble, ont entériné leur victoire et leur accession à la Ligue 1 grâce à deux nouvelles réalisations de Romain del Castillo (49e) et d’Antonin Bobichon (67e) alors que dans le même temps, l’AC Ajaccio ne parvenait pas à venir à bout d’Auxerre (1-1).

Nîmes (72 points) est la deuxième équipe à rejoindre la Ligue 1 après Reims (87 points) qui fut sacré champion le 20 avril dernier.

Source: Belga