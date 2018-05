Les inscriptions à l’examen d’entrée aux études de médecine ouvertes

Les inscriptions à la première session de l’examen d’entrée aux études de sciences médicales et dentaires en Fédération Wallonie-Bruxelles sont ouvertes depuis ce vendredi, indique l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares). Les étudiants peuvent s’inscrire à l’épreuve, qui se déroulera le 6 juillet prochain, jusqu’au 16 juin. Cette année, deux épreuves sont organisées, l’une le 6 juillet et l’autre le 5 septembre, toutes deux sur le site de Brussels Expo. Les inscriptions pour la seconde session s’ouvriront le 18 juillet.

Les candidats qui souhaitent s’inscrire à la première session peuvent le faire depuis ce vendredi, via une plateforme en ligne. Leur inscription ne sera effective qu’après la validation de la demande par l’Ares et la réception de la somme de 30 euros pour le 25 juin au plus tard. Les étudiants seront remboursés de ces frais s’ils participent effectivement à l’épreuve.

L’examen évalue, via un questionnaire à choix multiple, huit matières réparties en deux catégories: « connaissance et compréhension des matières scientifiques » d’une part et « communication et analyse critique de l’information » d’autre part. Pour réussir l’épreuve et ainsi accéder aux études de médecine ou de dentisterie, le candidat devra obtenir une moyenne d’au moins 10/20 pour chaque partie et un minimum de 8/20 dans chaque matière. L’épreuve ne peut être présentée que lors de deux années académiques maximum, sur une période de cinq ans.

L’Ares s’attend à ce que les deux épreuves réunissent un total de 3.000 à 5.000 candidats. Sur les 3.463 candidats ayant présenté l’examen l’an dernier, seuls 20,04% l’avaient réussi. La plateforme d’inscription ainsi qu’un guide de l’examen sont disponibles sur le site web de l’Ares.

Source: Belga