Le Belarusse Kanstantsin Siutsou doit renoncer au Giro après une chute

Kanstantsin Siutsou ne prendra pas le départ du 101e Tour d’Italie. Le Belarusse de l’équipe Bahrain Merida s’est probablement cassé la clavicule lors de la reconnaissance du contre-la-montre inaugural, long de 9,7 kilomètres dans les rues de Jérusalem. L’équipe cycliste l’a annoncé sur Twitter. Siutsou, 9e du Giro en 2011 et vainqueur du récent Tour de Croatie, n’est pas le seul à avoir perdu l’équilibre ce vendredi matin. En effet, le Britannique Chris Froome (Team Sky) est tombé et présente des égratignures sur son côté droit, dans le dos mais aussi sur le haut de la cuisse. Le quadruple vainqueur du Tour de France, lauréat de la Grande Boucle et du Tour d’Espagne en 2017, sera quant à lui au départ.

Outre Froome, les favoris au premier maillot rose sont l’Australien Rohan Dennis, le tenant du titre néerlandais Tom Dumoulin et son compatriote Jos van Emden ou encore l’Allemand Tony Martin et le champion d’Europe belge Victor Campenaerts.

Long de 3.562,9 kilomètres, ce Giro comporte 21 étapes, dont deux contre-la-montre individuels et huit arrivées au sommet. Le peloton est désormais composé de 197 coureurs, dont 13 Belges.

Source: Belga