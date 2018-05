La finale de l’Europa League pousse Deschamps à décaler de 2 jours l’annonce de sa liste

Tweet on Twitter

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a décidé de décaler de deux jours, du 15 au 17 mai, l’annonce de la liste de joueurs retenus pour la Coupe du monde en Russie, a indiqué vendredi la Fédération Française de Football (FFF). Et ce, « afin de ne pas perturber la préparation » des joueurs français de l’Olympique Marseille et de l’Atlético Madrid concernés par la finale de l’Europa League programmée le mercredi 16 mai à Lyon. Plusieurs joueurs de l’OM (Steve Mandanda, Florian Thauvin, Dimitri Payet ou encore Adil Rami) et le ‘Colchonero’ Antoine Griezmann peuvent figurer dans cette sélection. Afin de ne pas perturber leur préparation à la finale de l’Europa League, l’annonce de la sélection a été déplacée au lendemain de ce match.

L’annonce aura lieu dans le cadre du journal télévisé de 20 heures de TF1. A la mi-mars, Deschamps avait expliqué qu’il dévoilerait directement une liste de 23 joueurs ainsi qu’une liste de réservistes.

Avant de s’envoler pour la Russie, la France disputera trois rencontres amicales, le 28 mai contre l’Irlande à Saint-Denis, le 1er juin contre l’Italie à Nice et le 9 juin contre les Etats-Unis à Lyon.

Au Mondial, les Bleus affronteront dans le groupe C l’Australie (16 juin à Kazan), le Pérou (21 juin à Ekaterinbourg) et le Danemark (26 juin à Moscou).

Source: Belga