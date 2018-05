La Belgique représentée par 27 jeunes au championnat européen des métiers techniques

Vingt-sept jeunes ont été sélectionnés pour représenter la Belgique lors de l’Euroskills 2018, annonce vendredi Worldskills Belgium, l’association belge de promotion des métiers manuels et techniques. Le championnat européen des métiers techniques se tiendra à Budapest, en Hongrie, du 26 au 28 septembre prochains. Ces 27 jeunes, dont huit filles et 19 garçons, concourront dans 24 métiers différents, allant de la menuiserie à la cuisine, en passant par l’ébénisterie, l’esthétique ou encore l’infographie. Trois métiers se pratiquent par équipe.

Tous se sont classés dans le top 3 de leur épreuve respective lors du championnat belge des métiers techniques, les Startech’s Days. Ils ont ensuite suivi une formation technique et de gestion personnelle. Il leur reste cinq mois pour se préparer au mieux à la compétition européenne qui verra des centaines de jeunes de moins de 25 ans s’affronter.

Le championnat européen s’organise en alternance avec la compétition mondiale, qui avait eu lieu à Abu Dhabi l’an dernier et lors de laquelle la Belgique avait obtenu sept médaillons d’excellence, son meilleur résultat jamais atteint au niveau mondial. La dernière édition européenne s’était tenue en 2016 à Göteborg, en Suède et avait vu les Belges remporter six médailles et neuf médaillons d’excellence.

