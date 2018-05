Hébergement des sans-papiers: le CD&V ouvert à une concertation, l’Open Vld reste ferme

A l’inverse de la N-VA, le CD&V s’est montré ouvert vendredi à une concertation pour la prise en charge de l’accueil des personnes sans titre de séjour et en transit en Belgique, sur le territoire bruxellois. « Ce que j’ai compris, c’est que Bruxelles veut proposer une solution aux plus démunis », a commenté le vice-Premier ministre CD&V Kris Peeters au micro de la VRT, à son arrivée au conseil des ministres.

« Il s’agit des sans-abri, de malades et de mères avec enfants. Je pense que nous ferions mieux de nous concerter et de résoudre le problème. Quant à savoir qui paiera la facture, c’est sur cela que nous allons nous concerter », a-t-il poursuivi.

Le ton était plus tranché côté Open Vld, où le vice-Premier ministre Alexander De Croo a semblé soutenir la position du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Theo Francken (N-VA), qui rejetait la responsabilité sur les communes et les services de police bruxellois, et refusait toute compensation à la Région bruxelloise.

« Si chacun balayait devant sa porte, toute la rue serait plus propre », a commenté le libéral flamand, dans le registre controversé du nettoyage qu’avait déjà utilisé M. Francken. « Toutes les villes et communes ont fait de leur mieux pour maintenir la crise de l’asile sous contrôle », croit-il pouvoir affirmer. Dès lors à ses yeux, « Bruxelles ne peut pas ainsi transférer la facture » au Fédéral.

Source: Belga