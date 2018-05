Euromillions Basket League – Limbourg United inflige une quatrième défaite à Ostende

Tweet on Twitter

Limbourg United s’est payé le scalp d’Ostende 80-65 vendredi soir lors de la 31e journée de championnat. Les Côtiers concèdent leur quatrième défaite de la saison en championnat. Dans un premier quart-temps très équilibré, les sextuple champions de Belgique prenaient un léger avantage (23-24) avant de voir les Limbourgeois prendre les commandes. Les joueurs de Pascal Angillis ne laissaient que des miettes aux Côtiers qui n’inscrivaient que dix points dans le deuxième quart-temps. Au repos, le marquoir affichait 49-34 pour les Limbourgeois.

Après la pause, Limbourg United gérait son avance et maintenait les Ostendais à seize unités avant le dernier quart-temps : 68-52. Ostende tentait un retour mais Limbourg United gérait son avance pour l’emporter 80-65.

Au classement, les Limbourgeois reviennent à une victoire de Mons, battu sur le parquet du Brussels. Les Bruxellois, portés par les 15 points de Mike Smith, ont fait la différence dans le dernier quart-temps pour s’imposer 78-64.

En haut de tableau, Anvers et Charleroi partagent toujours la deuxième place. Les Giants se sont facilement défaits de Liège 92-70. Le Spirou, de son côté, a dominé Louvain 84-63. Dans le dernier match de la soirée, Alost a réalisé un carton offensif face à Willebroek. Les Okapis se sont imposés 109-74 face aux Anversois.

Lors de ce nouveau week-end de back-to-back, la 32e journée débutera ce samedi avec deux rencontres au programme : Mons-Brussels et Willebroek-Alost.

Source: Belga