Elections 2018 – Georges Leekens candidat aux communales pour le CD&V

L’ancien sélectionneur des Diables rouges Georges Leekens se lance en politique. Lors des élections communales en octobre prochain, il poussera la liste CD&V dans la commune d’Oostkamp, en Flandre occidentale. La liste emmenée par le bourgmestre sortant Jan de Keyser a été présentée vendredi. Leekens vit à Hertsberge, une section de la commune d’Oostkamp. « Après une bon entretien avec le bourgmestre Jan de Keyser, j’ai accepté avec plaisir de pousser la liste. J’aime gagner et je suis heureux de pousser cette liste de qualité vers un bon résultat. Dans mon métier d’entraîneur, j’ai parcouru le monde. Mais à chaque fois, lorsque je reviens à la maison à Oostkamp, je me dis que c’est une commune où il fait bon vivre », a indiqué celui qui est actuellement sélectionneur de la Hongrie.

« J’aime profiter tous les jours de la qualité de vie d’Oostkamp, et c’est pourquoi je veux à présent donner quelque chose en retour. Cette équipe emmenée par le bourgmestre est la meilleure garantie que nous resterons la meilleure commune, avec toujours l’intention de devenir encore meilleurs. Je ressens cette volonté dans cette équipe », a-t-il conclu.

CD&V a remporté 13 des 27 sièges lors des élections précédentes en 2012.

Source: Belga