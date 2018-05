Duel belgo-belge entre Elise Mertens et Alison Van Uytvanck au 1er tour à Madrid

Le 1er tour du tournoi de tennis Premier Event de Madrid proposera un duel belgo-belge entre Elise Mertens (WTA 19) et Alison Van Uytvanck (WTA 49), selon le tirage au sort de cette épreuve WTA sur terre battue dotée de 6.685.828 euros, qui débute samedi dans la capitale espagnole. Ce sera le second face-à-face entre les numéros un et deux belges. Alison Van Uytvanck, alors 138e mondiale, avait battu Elise Mertens, 67e mondiale à l’époque, 7-6 (7/5) et 7-6 (7/4) au 1er tour du tournoi sur surface dur de Miami l’année dernière.

Au 2e tour, Mertens ou Van Uytvanck pourrait rencontrer la Roumaine Simona Halep. La numéro un mondiale, tenante du titre à Madrid, sera opposée au 1er tour à la Russe Ekaterina Makarova (WTA 32).

Elise Mertens dispute actuellement le tournoi de Rabat. Elle affronte la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 60) vendredi en demi-finales du tournoi marocain sur terre battue.

Kirsten Flipkens (WTA 73) tentera de rejoindre Mertens et Van Uytvanck dans le tableau final à Madrid. Elle rencontre vendredi au 1er tour des qualifications l’Américaine Christina McHale (WTA 90).

