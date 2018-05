Caster Semenya réussit la meilleure performance mondiale de l’année sur 1500 m

Tweet on Twitter

Caster Semenya a signé vendredi la meilleure performance mondiale de l’année sur 1500 m lors de la 1re étape de la Ligue de Diamant à Doha. La Sud-Africaine a réussi un chrono de 3:59.92 La double championne olympique du 800 m, qui vient de réussir le doublé 800-1500 m aux Jeux du Commonwealth, n’a pas semblé perturbée par la toute récente décision de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) obligeant, à partir du 1er novembre, les athlètes hyper-androgènes comme elle à faire baisser leur taux de testostérone pour participer aux compétitions qui vont du 400 m au mile. Semenya a réussi au passage un record personnel et un record national. Elle a devancé la Kenyane Nelly Jepkosgei (4:00.99).

L’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou a réussi la meilleure performance mondiale de l’année sur 100 m en 10.85. Au terme d’une course très relevée, la médaillée d’argent aux Mondiaux 2017 sur 100 et 200 m a devancé la Nigériane Blessing Okagbare-Ighoteguonor (10.90) et la double championne olympique jamaïcaine Elaine Thompson (10.93).

Meilleure performance mondiale de l’année aussi sur 400m messieurs où le Bahaméen Steven Gardiner a signé un chrono de 43.87. Au disque, la Croate Sandra Perkovic a réalisé le record de la Ligue de Diamant, avec un lancer à 71m38.

Source: Belga