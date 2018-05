Bruxelles, candidate capitale culturelle en 2030: Kanal sera le phare de ce désir, pour Vervoort

Bruxelles planche actuellement sur le dépôt d’une candidature pour être la capitale européenne de la culture. Le futur musée d’art contemporain préfiguré dans une exposition temporaire inaugurée vendredi sera le phare de ce désir, a indiqué vendredi le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort.

M. Vervoort a ainsi profité de la fenêtre médiatique largement ouverte vendredi à l’occasion de l’inauguration de l’exposition temporaire sur le site désaffecté de ce pôle culturel en devenir d’ici la fin 2022, pour appuyer un souhait formulé en septembre 2016. C’était au Bozar, devant une série d’acteurs de l’industrie créative et de la culture. Après avoir proposé Mons il y a plusieurs années pour remplir ce rôle en 2015, la Belgique sera invitée à proposer à nouveau, en 2024, une ville candidate au titre de capitale européenne de la culture en 2030, avec à la clé un programme digne de ce nom.

Le musée d’art contemporain « sera le phare de notre désir que Bruxelles soit capitale culturelle en 2030, année du bicentenaire de la Belgique », a affirmé vendredi Rudi Vervoort devant plusieurs centaines de personnes et de nombreux médias assistant à l’inauguration l’exposition temporaire de Kanal, la fondation du futur musée.

Le titre de capitale européenne de la culture représente de nombreuses retombées positives potentielles, tant pour l’image d’une région et d’un pays à l’échelon continental, que pour l’essor économique engendré par les nombreuses activités et festivités qu’il entraîne. Il est attribué pour un an à une ville européenne depuis 1985. La première à le porter fut la ville d’Athènes (Grèce). En 2015, il l’avait été à Mons et à Plzen (République tchèque).

Source: Belga