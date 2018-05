Après Bruxelles, la Flandre instaure l’autocollant pour signaler des animaux aux pompiers

La Flandre proposera elle aussi sous peu un autocollant uniformisé à apposer sur une fenêtre du domicile pour signaler aux pompiers la présence d’animaux domestiques, a indiqué vendredi le ministre flamand du Bien-Être animal Ben Weyts. Si l’objectif principal des pompiers reste de sauver des vies humaines et de faire en sorte que les dégâts matériels soient les plus réduits possible, l’autocollant « animaux domestiques » permet d’aller plus loin afin qu’une bonne information puisse aboutir à une intervention optimale pour sauver également des vies animales, soulignaient dernièrement les autorités bruxelloises, qui ont instauré ce signalement depuis peu.

Source: Belga