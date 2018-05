Thanks… Mom! Vive la fête des mères!

1 of 8

La Fête des Mères approche… Le dimanche 13 mai, nous serons nombreux à dire à nos mamans à quel point on les aime. Et comme un petit cadeau ne fait jamais de tort, on vous propose quelques idées au vol, histoire de leur faire plaisir.

Kush Mascara

Le nouveau mascara de Milk, appelé « Kush High Volume Mascara », recourt à de l’huile de chanvre pour magnifier, sa texture crémeuse en facilite l’application. La marque explique que cette huile permet de donner un aspect plus fourni aux cils alors que sa brosse en forme d’arbre les galbe harmonieusement. (Environ 20 €)

Rochas Tropicale

A l’approche de l’été, la maison Rochas présente « Eau de Rochas Escapade Tropicale », une nouvelle variation olfactive de son parfum mythique lancé en 1970. La nature luxuriante, les fruits tropicaux, et la sensation du soleil sur la peau, trois caractéristiques liées aux vacances, figurent comme les muses de cette nouvelle fragrance. (74€ le flacon en vaporisateur de 100 ml)

Tarte Cosmetics

La marque « sans cruauté » Tarte commercialise son produit végane en édition limitée « Mer-Mist Shimmer Spray », qui recouvre le visage, les cheveux et le corps d’une couche rose étincelante. Ce spray dégage également un léger parfum de noix de coco qui évoquera clairement les vacances. (24€)

Cœur de chocolat

Pour prouver à sa maman qu’elle occupe une jolie place dans votre cœur, pourquoi ne pas lui en offrir? La chocolaterie bruxelloise Elisabeth propose ainsi une boîte spéciale fête des mères remplie de pralines aux rondeurs évocatrices. (De 6,90 € à 20 € selon le nombre de cœurs)

Bougies en trilogie

Avec Trilogy, la marque Woodwick propose une nouvelle gamme de bougies parfumées pour la fête des Mères. Trois couleurs pour trois senteurs différentes, mais aussi une mèche en bois pour un doux crépitement ‘stress less’. (De 19,95 € à 36,95 €)

Une peau éclatante

Pour raffermir la peau et réduire les rides du visage et du cou de votre maman, qui n’a d’office plus 20 ans, Newa propose pour 299 € sa technologie 3DEEP qui réactive la production naturelle de collagène. Des rides qui s’estompent et une peau plus éclatante.

Aux senteurs du Japon

Cette année, Rituals propose de dire ‘je t’aime ‘ aux mamans avec une sélection de coffrets cadeau, dont ‘The Ritual of Sakura’, inspiré d’une célébration japonaise ancestrale du printemps. Il allie le parfum revigorant de la fleur de cerisier aux propriétés nourrissantes du lait de riz.

Diffuseur d’ambiance

Pour assainir l’air et créer directement une ambiance, ce diffuseur ultrasonique Ohlo bleu menthe a adopté un look chic et épuré pour s’intégrer facilement dans un intérieur. Alimenté par câble USB, il dispose de deux puissances de diffusion des huiles essentielles préférées de votre maman. (38,90€)