Un musée contre le harcèlement de rue : la campagne surprenante de la Ville de Lausanne

La Ville de Lausanne, en Suisse, présente dans une vidéo un musée un peu spécial, puisqu’il concerne exclusivement le harcèlement de rue. Une manière drôle et innovante de dénoncer et de lutter contre les violences subies par les femmes.

Dans le cadre de la semaine de campagne contre le harcèlement, la ville de Lausanne et ses partenaires ont dévoilé une vidéo condamnant avec humour le harcèlement de rue. Pendant deux minutes, on peut observer les visiteurs du musée prendre conscience de la réalité du harcèlement de rue.

Le concept est le suivant : les visiteurs vivent et ont grandi dans une société dans laquelle le harcèlement de rue et les violences sexistes n’existent plus. Les œuvres d’art exposées racontent alors cette période où l’espace public était un danger pour les femmes.

« La main aux fesses est un grand classique »

Sifflements, insultes, regards insistants et parfois attouchements, le harcèlement de rue est un calvaire quotidien pour des millions de femmes. Pour dénoncer cette triste réalité, la ville a choisi l’humoriste suisse Yann Marguet, qui fait office de guide. Ce dernier commence par présenter les multiples formes que peut prendre le harcèlement de rue. Il l’appelle « le harcèlement d’époque » et indique que « la main aux fesses est un grand classique ».

La visite se poursuit, jusqu’à ce que le guide dévoile Le Jocond, « l’un des plus grands classiques de la collection, véritable joyau de malaisance », tant le regard ne semble jamais quitter sa proie. Cette œuvre représente l’arme première et préférée du harceleur, les yeux.

Au détour d’une campagne amusante, cette vidéo rappelle remarquablement que le harcèlement de rue devrait appartenir à une époque révolue.