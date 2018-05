Laissez-vous surprendre par le Fondry des Chiens

Tweet on Twitter

Durant dix vendredis étalés jusqu’à l’été, Metro vous emmène à la découverte des multiples facettes de la Wallonie, en partenariat avec Wallonie Belgique Tourisme.

Situé à quelques kilomètres de Treignes, de Mariembourg et de la Brasserie des Fagnes, le Fondry des Chiens est un site protégé et classé comme monument naturel. Résultat de millions d’années d’érosions pluviales, ce gouffre s’est formé dans la pierre calcaire et peut atteindre 20 mètres de profondeur à certains endroits.

Cette curiosité géologique unique en Belgique est nichée dans le parc naturel de Viroin-Hermeton. Plusieurs circuits balisés permettent de découvrir cette réserve naturelle à la une biodiversité incroyable. Près du Fondry des Chiens , se trouve également une magnifique pelouse calcicole où apparaissent, à cette période de l’année, des milliers de capitules blues de la globulaire ainsi que des orchidées.

Plus d’infos sur wallonieinsolite.be