Des spectacles pleins de vie au Kunstenfestivaldesarts

La création artistique vivante et actuelle sera à découvrir dans toute son étendue durant les 22 jours que durera la nouvelle édition de Kunstenfestivaldesarts. Du 4 au 26 mai, cet événement cosmopolite et international va faire vivre divers endroits de Bruxelles, et permettra de nourrir une foule de réflexion.

« Le programme du festival s’ouvre à des projets risqués et complexes. Il est profondément multidisciplinaire. Il est sensible aux démarches artistiques qui tentent d’échapper au formatage présent à tous les niveaux de la société », explique son directeur, Christophe Slagmuylder.

Le programme de cette édition comprend près de quarante œuvres conçues par des artistes venus du monde entier, qui seront à découvrir, pendant trois semaines, dans quatre pôles culturels: le Théâtre National, le Beursschouwburg, l’Insas et le tout nouveau Kanal – Centre Pompidou.

Parmi les spectacles très attendus lors de cet édition 2018, on pointera notamment la nouvelle création, en première mondiale, de Milo Rau, figure incontournable du théâtre qui bouscule. Entre fiction et réalité, il évoque l’affaire Ihsane Jarfi, victime en 2012 d’un meurtre à caractère homophobe à Liège. On notera également le nouveau projet d’Anna Rispoli qui propose cette année un spectacle qui interroge l’empathie et les différentes formes de l’ »amour », ou encore « Paradise Now », une reprise du spectacle proposé en pleine période post-Mai 68 par le Living Theatre.