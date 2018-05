Christina Aguilera avoue avoir détesté être jurée dans l’émission The Voice

Dans une interview donnée à Billboard, Christina Aguilera revient sur ses quatre années passées en tant que jurée de The Voice. Elle critique fortement l’émission, qu’elle qualifie de « suceur d’énergie ».

Christina Aguilera était la jurée emblématique des débuts de l’émission. De 2011 à 2016, elle a fait office de coach vocale aux côtés de CeeLo Green, Adam Levine ainsi que Blake Shelton. Mais la chanteuse ne garde pas que des bons souvenirs de cette période de sa vie, loin de là. Elle affirme aujourd’hui qu’elle était à ce moment, en «quête de liberté» vis-à-vis de la chaîne qui produit l’émission, NBC. Quand elle quittait le plateau, elle confie qu’elle «enlevait tout le maquillage et tout le reste, et mettait du hip-hop ou du Nirvana à fond, pour s’exiler de cette zone, ce mode TV».

«Ce n’est pas une émission de musique»

Elle critique sévèrement l’émission, et va même jusqu’à la comparer à «une roue de hamster». Ce qu’elle dénonce, c’est l’écart entre ce pour quoi elle a signé lors de la première saison, en 2011, et la réalité. «Vous réalisez que ce n’est pas une émission de musique», témoigne-telle, «il s’agit de produire de bons moments de télévision.» Et pour cela, la chanteuse doit suivre certaines règles, qu’elle a du mal à accepter. Elle confie qu’on lui disait comment s’habiller, et qu’on lui interdisait même de dire certaines choses.

Mais pourquoi la belle blonde s’est-elle imposé cette situation si longtemps ? Pour une question de confort répond-elle. Mère de deux enfants en bas âge, Max, 10 ans et Summer, 3 ans, elle confesse qu’elle s’est «mise en veille» pour leur assurer une certaine stabilité. Aujourd’hui, elle est de retour sur le devant de la scène, et sortira un nouvel album, Liberation, dans le courant du mois de juin. Ce nouvel opus est co-produit par Kanye West.