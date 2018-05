Bio Best : Un salon 100% bio s’ouvre à Bruxelles

Ce week-end a lieu le premier salon bio bruxellois : Bio Best. Au programme : alimentation, cosmétique, construction, voyage, etc. Rendez-vous dès demain à Tour & Taxis.

Force est de constater, et nous en sommes plus qu’heureux !, que l’environnement et l’écologie sont de plus en plus pris en considération lorsqu’il s’agit de production de biens et de services divers. On parle aujourd’hui d’alimentation bio, de soins bio, de commerce équitable, d’énergies renouvelables, etc. Il était donc grand temps d’avoir, dans la capitale européenne, un énorme salon bio destiné directement aux citoyens (il existe un autre salon à Bruxelles mais il s’adresse aux professionnels).

Organisé par les responsables du magazine Bio Info qui célèbre ses 20 ans cette année, le salon Bio Best devrait réunir plus de 90 exposants, producteurs et créateurs inspirés, respectueux de la nature et des hommes.

Un autre rendez-vous Slow

Un salon qui est en parfaite adéquation avec l’autre événement qui aura lieu également à Tour & Taxis demain : la Slow Fashion Fair. Ici, l’objectif de cet événement organisé par Oxfam est de permettre au public de comprendre les dérives du secteur textile et de leur proposer des pistes concrètes pour s’habiller Slow.

C’est un week-end axé sur l’adoption d’éco-réflexes qui vous attend !