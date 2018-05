Singapour-Kuala Lumpur, la liaison aérienne la plus fréquentée

La liaison aérienne entre Singapour et Kuala Lumpur a été en février sur un an la plus fréquentée au monde. On y a enregistré plus de 30.500 vols.

En moyenne, 84 vols d’environ une heure relient quotidiennement Singapour et Kuala Lumpur, indique une étude réalisée par la société d’analyse du transport aérien OAG. Une ligne de chemin de fer à grande vitesse construite pour relier les deux villes devrait être achevée en 2026, ce qui permettra de réduire la durée du voyage terrestre à 90 minutes. Actuellement, il faut compter quatre à cinq heures par la route.

L’Asie totalise à elle seule 14 des 20 liaisons aériennes internationales les plus fréquentées au monde, ajoute OAG. Deux autres relient des villes européennes, deux des villes d’Amérique du Nord, une autre relie l’Amérique du Nord à l’Europe, et une autre deux destinations au Proche-Orient, selon la même source.

Derrière Singapour-Kuala Lumpur, la deuxième liaison aérienne la plus fréquentée est celle reliant Hong Kong à la capitale taïwanaise Taipei, avec 28.887 vols en un an jusqu’à février, suivie par Jakarta-Singapour, avec 27.304 vols.