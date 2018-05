La Flandre instaure l’autocollant pour signaler des animaux aux pompiers

La Flandre proposera sous peu un autocollant uniformisé à apposer sur une fenêtre du domicile pour signaler aux pompiers la présence d’animaux domestiques, comme cela se fait déjà à Bruxelles.

L’objectif principal des pompiers reste de sauver des vies humaines et de faire en sorte que les dégâts matériels soient les plus réduits possible. Mais l’autocollant «animaux domestiques» permet d’aller plus loin, afin qu’une bonne information puisse aboutir à une intervention optimale pour sauver également des vies animales.