Les invités du pique-nique royal devront apporter leur repas

Quelques milliers de privilégiés pourront assister à l’arrivée du prince Harry et de sa future épouse Meghan Markle pour leur mariage au château de Windsor le 19 mai. Ils devront toutefois apporter leur propre pique-nique.

Le palais de Kensington, résidence officielle du prince Harry, encourage les invités du pique-nique du mariage royal à apporter leur propre pique-nique. « Seuls de légers rafraîchissements et snacks seront servis« , a prévenu le palais, avant d’indiquer qu’il ne sera pas possible d’acheter de la nourriture sur place.

Au total, un peu plus de 2.500 personnes ont été invitées à célébrer le mariage royal dans le parc du château de Windsor. On trouvera parmi les invités des profils divers, comme Amelia Thompson, 12 ans, une survivante de l’attentat commis à la sortie d’une salle de concerts de Manchester en mai 2017 à l’issu d’un concert d’Ariana Grande, ou encore Philip Gillespie, un soldat qui a perdu une jambe en Afghanistan.

There will be one horse-drawn carriage in the Carriage Procession from St George's Chapel, which will take the newly married couple through Windsor Town returning to Windsor Castle along the Long Walk.

