Des voleurs, un receleur, des flics sous couverture et des milliers de dollars de Lego : le réseau de vol qui a sévit dans la ville de Portland a tout pour faire un bon polar.

La police de Portland ne s’attendait probablement pas à devoir gérer ce genre de problème. Elle a pourtant dû arrêter un homme soupçonné de diriger une organisation de vol de Lego. Et les policiers ont vraisemblablement vu juste, puisqu’ils ont saisi pour 50.0000 $ de marchandise volée.

$50K in stolen Legos found at home in SE Portland https://t.co/vQ6Wa8zQaV pic.twitter.com/42MbOlKzVm

— Loss Prevention (@RetailLP) May 4, 2018