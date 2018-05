La journée de travail de Rony Reuter, Regional Office Management à la Loterie Nationale

Rony Reuter gère le bureau régional de Liège de la Loterie Nationale. Il est responsable d’une équipe de dix personnes composée des livreurs/merchandiseurs, de commerciaux et de profils administratifs.

08:30

« Avant d’arriver au bureau, je consulte mes e-mails et je passe les premiers appels. Je vérifie s’il y a des urgences et j’adapte les plannings de mes équipes en fonction des imprévus. »

09:00

« J’effectue du coaching individuel sur le terrain. J’accompagne à tour de rôle les membres de l’équipe qui travaillent avec notre réseau physique de distribution.

Le but est de permettre l’échange d’idées et des bonnes pratiques afin de développer et de dynamiser le réseau. Je vérifie la mise en place des programmes d’actions temporaires et de notre stratégie afin d’optimiser l’accessibilité et la vente de nos produits.

Le marché et les canaux de distribution ayant évolué, il faut sans cesse s’adapter et innover. »

12:00

« Après le coaching, nous faisons un débriefing. De retour au bureau, je vérifie mes e-mails, les tâches urgentes et je passe les coups de fil importants. Ensuite, je prépare la réunion d’équipe de 15h durant laquelle nous passons en revue les actions en cours et nous analysons les objectifs et les actions futures. »

17:00

« Je m’attarde sur mes tâches de management. J’analyse les chiffres, je travaille sur des projets spécifiques, j’effectue des rapports de réunions et je m’occupe des tâches administratives. Avant de partir, je prépare aussi le travail pour les jours suivants. »