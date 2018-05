Confédération Construction: « Les nouvelles technologies rendent notre travail plus attrayant ! »

Le dimanche 6 mai sera à nouveau consacré à la Journée Chantiers Ouverts. Les entreprises de construction de tout le pays se réjouissent de vous y accueillir afin de montrer qu’elles évoluent avec leur temps et sont à même de proposer une carrière enrichissante aux jeunes que le secteur tente.

Vice-Président de la Confédération Construction, Jef Lembrechts totalise 40 ans de carrière dans le secteur. Beaucoup de choses ont changé durant cette période : « Quand les gens évoquent la construction, ils pensent souvent au béton et à la boue. Mais il est clair que notre secteur ne se résume pas à cela. Bien qu’ils aient connu les développements technologiques, ce sont principalement les jeunes qui ont une mauvaise image du monde de la construction. Avant de commencer à travailler avec des briques, nous élaborons une construction virtuelle, à l’aide d’un logiciel. Des drones interviennent également lors du processus de construction. Cette technologie rend la construction nettement plus attrayante. »

L’aspect durable de la construction est de plus en plus mis en exergue. « Autrefois, on livrait un bâtiment, un point c’est tout. De nos jours, bien plus d’éléments interviennent. Le nouveau bâtiment est-il économe en énergie ? Est-il facile à entretenir ? Quelle chaudière aura la plus longue durée de vie ? Etc. Nous tenons toujours compte la durée de vie des matériaux, comme des coûts à long terme. Des éléments qui sont non seulement favorables aux nouveaux propriétaires, mais représentent aussi un défi pour nous ! »

Chaque bâtiment est différent

De tels changements en termes de technologies et de développement durable exigent, bien sûr, une main-d’œuvre qualifiée. « Nous faisons constamment face à une pénurie de personnel adapté, qu’il s’agisse de maçons, d’ingénieurs, d’électriciens ou, encore, d’informaticiens. Toute personne qui choisit de travailler dans le secteur de la construction doit être formée sur le plan technique mais doit aussi s’avérer un bon manager. De bonnes compétences interpersonnelles et une communication efficace avec l’environnement du chantier de construction sont, en effet, tout aussi importantes. »

À l’occasion de la Journée Chantiers Ouverts, le secteur de la construction tient donc à montrer ce dont il a raison d’être fier. « Tout le monde est le bienvenu pour visiter des chantiers d’appartements, de maisons de repos, mais aussi de grands travaux de génie civil. Chaque construction est réalisée sur mesure. Même pour deux bâtiments identiques, le processus de construction est totalement différent. En hiver, les travaux sont abordés autrement qu’en été et le sol détermine aussi les fondations avec lesquelles on travaillera. Construire un bâtiment en partant de zéro nous remplit tous de fierté ! »

Trois avantages de travailler dans le secteur de la construction :

La construction d’un bâtiment entraîne de nombreuses satisfactions. Vous contribuez à construire le foyer de quelqu’un, entretenez le réseau routier ou concevez des hôpitaux.

Le secteur de la construction dispose de nombreux postes vacants. Choisir de faire carrière dans la construction, c’est opter pour une carrière stable.

Cerise sur le gâteau, vous bénéficiez d’un bon salaire.

« Un bon mélange de théorie et de pratique »

Magali Van de Vijver, 26 ans,

préparatrice de travaux chez Visser & Smit Hanab

« Quand nous recevons un projet de construction, je réalise les travaux préparatoires. Cela va des demandes de prix à l’explication des méthodes de travail au client. Lors des travaux, j’effectue moi-même le suivi. Pour l’instant, je suis chargée des travaux d’adaptation destinés à un pipeline de Shell, à Anvers. En tant que préparatrice de travaux, je gère tant la théorie que la pratique. Et cette variation me plaît beaucoup. »

« Différentes nationalités et des innovations techniques »

Raf Houben, 32 ans, chef de projet chez Democo

Un emploi de chef de projet peut difficilement se décrire en une phrase. La gestion des ouvriers et le suivi des dépenses ne représentent qu’une infime part de mes multiples tâches. Il y a 7,5 ans, j’ai délibérément choisi Democo comme premier employeur car il s’agit d’une entreprise familiale dotée d’une bonne réputation. En travaillant dans le secteur de la construction, on ne s’ennuie jamais, grâce aux collègues de différentes nationalités et aux innovations techniques telles que les drones, l’impression 3D et le lean construction. »

« Je travaille dans une chouette équipe composée de quatre jeunes femmes »

Lise Bibert, 25 ans, coordinatrice BIM chez Kumpen

« Au cours de mes études d’ingénieur civil – architecte, j’ai découvert que j’étais moins attirée par la conception et que je préférais le côté pratique des projets de construction. L’usage des logiciels de construction m’intéressait particulièrement. Je n’ai donc pas hésité quand j’ai vu l’offre d’emploi de coordinateur BIM, chez Kumpen et je n’ai jamais regretté ce choix. Le BIM, un modèle 3D qui aide à la planification du processus de construction, en est encore au stade de développement, ce qui rend mon travail passionnant. J’ai, par ailleurs, la chance de travailler dans une chouette équipe, composée de quatre jeunes femmes. »