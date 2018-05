La vie est plus belle l’été!

Tweet on Twitter

Les pieds nus dans le sable, le sel dans les cheveux, le soleil sur la peau…, quel bonheur de passer ses vacances à la plage! Chez Veritas, vous trouvez les accessoires indispensables d’un séjour réussi.

Immergez-vous dans la toute nouvelle collection de bikinis, maillots de bain, maillots-shorts, mules, sacs de plage, chapeaux de paille et lunettes de soleil. Pour maman, pourquoi pas un bikini flashy et une tunique assortie pour une ballade relax sur la plage ? Maillot-short dino pour les jeux dans le sable du jeune matelot, maillot sirène pour sa grande sœur qui affronte les vagues sur sa géante licorne gonflable : les enfants aussi sont de la partie !

Commencez à rêver : c’est presque l’été !

Tous les maillots de bain dames et enfants -30%*

*Valable du 27/04 au 17/05/2018 ou jusqu’à épuisement du stock. Uniquement valable sur les maillots de bain dames et enfants des marques Insua et Esprit. Non cumulable avec d’autres promotions.