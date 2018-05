Mourinho « confiant » sur l’avenir de Fellaini à Manchester United

Tweet on Twitter

L’entraîneur José Mourinho a déclaré jeudi qu’il était « confiant » quant à la décision de Marouane Fellaini, en fin de contrat, de rester à Manchester United la saison prochaine, précisant que c’est le Diable Rouge qui aura le dernier mot dans les discussions. « Il sait que je veux qu’il reste, le club désire qu’il reste, il a eu une offre de notre part et c’est à lui de décider s’il l’accepte ou non », a déclaré le technicien portugais. « Mais sa position est différente par rapport à d’autres joueurs sous contrat. Nous pouvons contrôler le destin des autres joueurs mais dans le cas de Marouane, c’est lui qui a son destin entre les mains », a-t-il poursuivi.

L’international de 30 ans, arrivé aux Red Devils en 2013, a pourtant critiqué cette semaine son club pour ne pas lui avoir fait de proposition de prolongation « plus tôt », dans un entretien à la presse belge, précisant qu’il était « ouvert à tout ».

Buteur décisif lors de la victoire dimanche dernier contre Arsenal 2-1, son nom circule dans plusieurs clubs européens et même en Chine. « Je reste confiant, comme il aime être ici, il aime le fait d’avoir un coach qui croit en lui et je pense qu’il y a une bonne chance pour qu’il reste », a expliqué José Mourinho. « Mais s’il choisit de partir et bien qu’il en soit ainsi. »

Source: Belga