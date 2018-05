L’e-learning fait son entrée dans la formation à l’Ecole d’Administration publique

Le gouvernement wallon a marqué son accord jeudi sur la mise en place de modules de formation en e-learning, prévus dans le Plan de formation 2017-2019 de l’Ecole d’Administration publique (EAP). Pour la ministre wallonne de la Fonction publique, Alda Greoli (cdH), cette méthode d’apprentissage moderne et encore assez peu utilisée permet notamment de faire face aux contraintes budgétaires et aux disponibilités des formateurs. Elle responsabilise par ailleurs l’apprenant qui peut se former au moment le plus adéquat par rapport à sa charge de travail.

N’ayant pas pour vocation de remplacer les formations sur place, l’e-learning apporte de la souplesse dans le déroulement de la formation, notamment en permettant une formation à son propre rythme indépendamment des autres apprenants, mais également adaptée aux impératifs du service. Il peut réduire le coût de formation et des besoins en logistique tout en offrant la possibilité de former un grand nombre d’effectifs, le cas échéant affectés au sein de sites décentralisés.

Les premières formations en e-learning débuteront officiellement en septembre prochain. Elles porteront sur la bureautique et l’informatique. L’Ecole dispose déjà de 32 modules prêts à être lancés.

Les ministres de la Fonction publique de la Région wallonne et de la fédération Wallonie-Bruxelles se sont concertés sur les conditions de mise à disposition et d’utilisation de l’e-learning. Ils se sont notamment accordés sur les modalités d’inscription, sur le régime-horaire, la durée, l’évaluation du suivi de la formation

Une évaluation globale du dispositif est prévue à l’issue de l’année scolaire 2018-2019 en vue d’éventuelles adaptations aux besoins de l’administration.

