Europa League – Marseille bat Salzbourg après prolongation rejoint l’Atletico Madrid en finale

La finale de l’Europa League opposera l’Atletico Madrid à l’Olympique de Marseille le 16 mai à Lyon. L’OM, vainqueur 2-0 du match aller, s’est qualifié pour la finale malgré sa défaite 2-1 après prolongation sur la pelouse de Salzebourg en demi-finale retour jeudi soir en Autriche. Grâce à des buts de Haidara (53e) et un but contre son camp de Sarr (65e), Salzbourg avait rétabli l’égalité sur l’ensemble des deux rencontres après le temps réglementaire, et décroché la prolongation.

C’est un but inscrit à la 115e minute par l’ancien défenseur d’Anderlecht Rolando, monté au jeu un quart d’heure plus tôt, qui a propulsé l’OM en finale.

Vainqueur de la Ligue des champions en 1993, Marseille, finaliste malheurex de la C1 en 1991, avait atteint la finale de la Coupe UEFA, l’ancêtre de l’Europa League, en 1999 et 2004.

Dans l’autre demi-finale, l’Atletico Madrid avait battu Arsenal 1-0 (match aller: 1-1) et décroché son billet pour la finale. Les Colchoneros disputeront leur cinquième finale européenne en huit ans. Ils avaient remporté l’Europa League en 2010 et 2012 et avaient atteint la finale de la Ligue des champions en 2014 et 2016.

