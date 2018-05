Europa League – L’Atletico Madrid bat Arsenal et se qualifie pour la finale, prolongation à Salzbourg – OM

L’Atletico Madrid s’est qualifié pour la finale de l’Europa League grâce à sa victoire 1-0 sur Arsenal en demi-finale retour jeudi à Madrid. Les deux équipes s’étaient quittées sur un partage 1-1 au match aller à Londres.

C’était le 250e et dernier match européen à la tête d’Arsenal pour Arsène Wenger, qui quittera son poste d’entraîneur des Gunners en fin de saison.

L’Atletico Madrid a remporté l’Europa League en 2010 et 2012 et a été finaliste de la Ligue des champions en 2014 et 2016. Les Colchoneros avaient aussi atteint la finale de la Coupe des champions en 1974.

Dans la seconde demi-finale, Salzbourg et Marseille n’ont pu se départager à l’issue du temps réglementaire. Le marquoir affichait 2-0 en faveur des Autrichiens après 90 minutes. L’OM avait gagné le match aller 2-0. Il faut donc jouer la prolongation.

La finale aura lieu le 16 mai Lyon.

Source: Belga