Child Focus appelle à récupérer les enfants belges qui se trouvent en Syrie

Child Focus a appelé jeudi les autorités à récupérer les quelque 145 enfants belges actuellement en Syrie et en Irak, a déclaré l’organisation à la VRT. Il s’agit d’enfants de ressortissants belges qui ont rejoint les rangs de l’Etat islamique (EI). Beaucoup de ces enfants vivent dans des camps de réfugiés aux conditions précaires. Child Focus souhaite que les agences gouvernementales compétentes et les services de sécurité se réunissent avec toutes les organisations impliquées pour déterminer comment ces enfants peuvent être aidés.

« Nous estimons que les autorités devraient assumer leur responsabilité par rapport à ces enfants qui se trouvent parfois en situation potentiellement dangereuse », a indiqué le porte-parole de l’organisation, Dirk Depover, à l’agence Belga. « Ils ne peuvent pas partir, ils sont faits otages. »

Près de 145 enfants belges se trouvent en Syrie et en Irak. Ces chiffres ne peuvent toutefois pas être certifiés, étant donné que les informations provenant du terrain sont limitées. Il s’agirait de très jeunes enfants. La plupart serait âgé de 0 à 3 ans et 75% d’entre eux ne serait pas plus âgé que 6 ans, selon les données relayées par le patron de l’OCAM, Paul Van Tigchelt, lors d’un séminaire qui a eu lieu plus tôt cette année au parlement européen.

Source: Belga