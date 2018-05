Budget pluriannuel de l’UE – L’Europe devra « surtout dépenser beaucoup mieux »

L’Europe devra « surtout dépenser beaucoup mieux » à l’avenir, a estimé jeudi le Premier ministre, Charles Michel, réagissant lors d’un discours dans l’hémicycle européen à la proposition de budget global de l’UE présentée la veille par la Commission. Cette dernière a proposé un cadre financier 2021-2027 de 1.279 milliards d’euros, soit 1,11% du Revenu national Brut (RNB) cumulé des Etats membres. Elle a entre autres suggéré des coupes « limitées » dans les politiques agricole et de cohésion, mais aussi des moyens supplémentaires pour la surveillance des frontières, la recherche ou encore le programme d’échange d’étudiants Erasmus+.

« La négociation des prochaines perspectives financières sera l’occasion de faire des choix et de définir nos priorités », a souligné M. Michel devant les eurodéputés.

Le chef du gouvernement fédéral a plaidé pour une « modernisation » des politiques communes, la cohésion et la politique agricole, mais aussi le « développement de nouvelles politiques » pour la sécurité, l’innovation ou l’économie numérique. Il s’est aussi déclaré en faveur d’une « démultiplication » des moyens pour le programme Erasmus.

« Il faudra appliquer au budget européen, la même rigueur minutieuse que celle de la Commission quand elle scrute nos budgets nationaux », a poursuivi M. Michel, avant de prévenir que la Belgique n’accepterait « pas un volume d’effort supplémentaire », qui mettrait en péril ses mesures de relance économique.

La proposition avancée par la Commission a finalement été qualifiée de « point de départ utile » par le Premier ministre belge. « Nulle doute que les négociations seront âpres et intenses », a-t-il conclu.

Source: Belga