Benjamin Harmegnies hospitalisé pour des problèmes cardiaques à Tel Aviv

Benjamin Harmegnies a été hospitalisé samedi dernier à Tel Aviv, en Israël, où il a pris part aux championnats d’Europe de judo en catégorie de plus de 100 kg. Le judoka belge, qui a eu 28 ans mercredi, souffre de problèmes cardiaques. Il est toujours hospitalisé, a indiqué jeudi à l’Agence BELGA Cédric Taeymans, directeur technique de la Fédération francophone de judo, confirmant une information de la RTBF. « Benjamin est toujours à l’hôpital à Tel Aviv. Il doit encore passer plusieurs examens et doit encore rester en Israël au moins cinq jours », a expliqué Cédric Taeymans. « Quand tous les examens seront finis, on pourra se prononcer sur son avenir dans le judo ».

Benjamin Harmegnies (IJF 41) s’était incliné dès le premier tour de l’Euro sur ippon (après trois pénalités) durant le golden score face au Bosnien Harun Sadikovic (IJF 57).

Source: Belga