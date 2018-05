Anderlecht se déplace à Bruges pour relancer la course aux lauriers

Le Sporting d’Anderlecht rendra visite au Club de Bruges dimanche (14h30) pour le choc de la 7e journée des playoffs I de Jupiler Pro League. Une victoire dans ce ‘topper’ permettrait aux Bruxellois de revenir à deux points des ‘Gazelles’ alors qu’une victoire brugeoise scellerait presque le sort du championnat. Les troupes d’Ivan Leko trônent en tête du classement avec 42 points et n’ont pas été battues une seule fois au Jan Breydel cette saison en championnat. La tâche du RSCA (2e, 37 pts) s’annonce donc périlleuse. Pour les Brugeois, une victoire dimanche suivie d’un succès jeudi prochain à Charleroi assurerait au Club de décrocher un 15e sacre national, le deuxième en trois saisons.

Le Standard de Liège (3e, 35 pts), équipe au meilleur bilan comptable dans cette phase finale, accueillera Genk (5e, 31 pts) dimanche (18h) à Sclessin. Les Limbourgeois sont les seuls à avoir battu la phalange de Ricardo Sa Pinto lors de ces playoffs. Les Liégeois, qui restent sur une probante victoire à La Gantoise, peuvent encore terminer à la deuxième place, synonyme de qualification pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.

En lever de rideau de cette 7e journée, La Gantoise (4e, 32 pts) et Charleroi (6e, 30 pts) s’affronteront à la Ghelamco Arena vendredi (20h30). Après un départ canon et des victoires contre Anderlecht et Bruges, les troupes d’Yves Vanderhaeghe n’ont plus marqué qu’un seul point en quatre rencontres. Charleroi, une victoire au compteur en playoffs, peut toutefois encore viser la 4e place mais devra, pour ce faire, ramener un résultat positif de son déplacement chez les Buffalos.

En playoffs II, Zulte Waregem est en tête du groupe A et compte 4 unités d’avance sur Courtrai, chez qui il se déplacera samedi. Une victoire de l’équipe de Francky Dury constituerait un grand pas vers la finale des playoffs II pour le Essevee. Lokeren possède également une marge de 4 longueurs sur Saint-Trond, son plus proche poursuivant dans le groupe B. La phalange de Peter Maes aura l’occasion de renforcer sa position de leader samedi contre l’Antwerp.

Source: Belga