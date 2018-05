A nouveau un chef belge pour la mission civile européenne EUCAP Niger

Un officier de police belge, le commissaire divisionnaire Frank Van der Mueren, a été nommé chef de la mission civile de l’UE au Niger (Eucap Sahel Niger), destinée à soutenir le renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme dans ce pays et dans le Sahel en général, a annoncé le Conseil de l’Union européenne. « M. Franck Van der Mueren est nommé chef de la mission PSDC de l’Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) à partir du 1er mai 2018 », a indiqué le Conseil dans un communiqué publié mercredi, sans préciser la durée de son mandat.

Ce policier belge, habitué des missions européennes, succède à la Finlandaise Kirsi Henriksson qui a quitté prématurément ses fonctions en mars dernier.

Membre de la section police judiciaire de la police fédérale, M. Van Der Mueren a déjà participé à plusieurs missions européennes. Il a été ainsi chef de l’équipe ‘État de droit’ pour EUCAP Sahel Niger aux débuts de la mission en juillet 2012 durant un an, puis officier de liaison au Mali (juin 2013-juillet 2014) et enfin chef adjoint de la mission EUCAP Sahel Mali.

Diplômé en criminologie avec un master obtenu en 1983, il a suivi ensuite l’école de criminologie des officiers (1996-1997). Après divers postes, il intègre en 2001 la DSU, le commissariat général des unités spéciales de la police fédérale (janvier 2001-août 2006) puis passe à la police judiciaire fédérale (2006-2012) avant d’accéder au grade de super-intendant en août 2014 et de devenir chef du centre de coordination sur les opérations de police judiciaire (DJO).

Le mandat actuel de EUCAP Sahel Niger se termine le 15 juillet mais il devrait être prolongé avant cette date. La fonction du commissaire Van der Mueren pourrait donc être prolongée au-delà de cette date, comme il en avait été pour son compatriote en 2014, Filip de Ceuninck, nommé tout d’abord de mai à juillet 2014, puis prolongé ensuite d’un an.

L’EUCAP Sahel Niger, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’UE pour le Sahel, conseille les autorités nigériennes et organise des formations pour renforcer leur dispositif de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Une cinquantaine d’experts internationaux provenant de dix États membres de l’UE travaillent au sein de cette mission, dont le quartier général se trouve à Niamey, la capitale nigérienne, et qui dispose de bureaux de liaison au Mali et en Mauritanie.

Source: Belga