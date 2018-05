Quatre cadeaux originaux pour la fête des mères

Il n’est pas toujours facile de trouver un cadeau original et qui fera plaisir à sa maman à l’occasion de la fête des mères. Pour vous aider et vous donner de l’inspiration, voici quatre idées de cadeaux personnalisés et uniques pour gâter votre maman. Ne perdez plus de temps, la fête des mères approche à grands pas. Cette année, elle aura lieu le dimanche 13 mai.

Une boîte à biscuits remplie d’amour

Personnalisez une boîte à biscuits avec vos propres photos. Cette boîte existe depuis peu aussi en forme de cœur, ce qui est parfaitement adapté pour la fête des mamans. Et pour que la surprise soit totale, n’oubliez pas d’ajouter une petite douceur à l’intérieur !

Un agenda personnalisé en photos

Votre maman est du genre organisée, toujours avec un agenda sous la main ? Joignez l’utile à l’agréable avec l’agenda personnalisé. Avec lui, vous offrez à votre maman un sourire par jour ! Choisissez des photos de moments heureux en famille ou de beaux souvenirs de vacances. Une belle surprise garantie !

Un bougeoir photo

Si votre maman aime la déco, le bougeoir personnalisé apportera une petite touche cocooning et chaleureuse dans son salon. En plus, c’est super simple, choisissez simplement la photo qui viendra décorer ce bougeoir en céramique blanche et le tour est joué !

Un miroir de poche pour les mamans coquettes

Votre maman est plutôt du genre coquette et elle ne sort jamais de chez elle sans son nécessaire de maquillage dans son sac ? Avec le petit miroir de poche personnalisé avec la photo de votre choix, vous allez marquer de point. Vous pouvez même l’accompagner d’une trousse à maquillage également personnalisée avec sa photo préférée.

Retrouvez plein d’autres idées de cadeaux pour la fête des mères sur www.smartphoto.be