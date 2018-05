Des chercheurs ont voulu saluer l’engagement de Leonardo Di Caprio dans la cause environnementale. Ils ont donc décidé de donner son nom à un coléoptère découvert en Malaisie.

Le nom exact de l’insecte est Grouvellinus leonardodicaprio. Le coléoptère a été découvert près d’une chute d’eau sur l’île de Bornéo lors d’une expédition dirigée par une université locale et une organisation néerlandaise. Cette dernière a voulu célébrer le 20ème anniversaire de la Fondation Leornardo Di Caprio. Il s’agit de le remercier de « ses efforts pour la préservation de la diversité ». La fondation de l’acteur a en effet financé à hauteur de plus de 80 millions de dollars des projets écologistes. Depuis des années, il milite en faveur des causes environnementales, et souhaite sensibiliser la population américaine à la question du réchauffement climatique.

« Une menace urgente »

Lors de la cérémonie des Oscar en 2016, il avait d’ailleurs affirmé dans son discours « Le changement climatique est réel, il se passe en ce moment. C’est une menace urgente pour l’ensemble de notre espèce et nous devons travailler ensemble et cesser de tergiverser ».

L’acteur de 43 ans a réagi avec humour à cet hommage en remplaçant sa photo de profil Facebook par celle d’un Grouvellinus leonardodicaprio.

Ici, pas de ressemblance physique entre l’acteur oscarisé et le petit insecte, contrairement à la mite baptisée Donald Trump en 2017, en raison d’une « coupe de cheveux similaire ». On vous laisse juger.