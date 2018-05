Plus de la moitiés des espèces d’oiseaux wallons sont en déclin

Plus de 50% des espèces d’oiseaux les plus répandues de Wallonie sont en déclin, avertit l’association de défense de la Nature, Natagora.

«L’état des lieux de nos oiseaux les plus communs est loin d’être réjouissant», s’alarme l’organisation de protection de la nature. Sur les 81 espèces les plus communes observées par l’organisation, 41 sont en recul (51%), contre 21 en augmentation (26%). «En moyenne, les effectifs toutes espèces confondues décroissent de 1% par an depuis 28 ans et cette diminution s’accélère depuis 10 ans», note Natagora.

Parmi elles, les diminutions les plus prononcées sont constatées au niveau des espèces des milieux agricoles, avec 65% d’espèces en recul. En particulier les espèces nichant au sol dans les cultures. «Le recours aux produits phytosanitaires, les modifications des pratiques et globalement l’intensification de l’agriculture semblent principalement responsables de la situation», pointe Natagora.

Pour les 22 espèces forestières concernées par l’échantillonnage, la situation est en moyenne moins préoccupante que pour les espèces agricoles, selon l’association. Sur les 22 espèces, 50% sont en déclin.