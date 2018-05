Les Francofolies de Spa font peau neuve

Les Francofolies de Spa feront peau neuve pour leur 25e édition, puisqu’elles se dérouleront en un seul et même lieu, ont rappelé jeudi lors d’une présentation à l’Atomium Jean Steffens et Charles Gardier, directeurs.

Autre nouveauté: le site sera rendu totalement «cashless» grâce à un bracelet à puce. Les Francos auront lieu du 19 au 22 juillet et accueilleront quotidiennement entre 20.000 et 25.000 personnes.

Les organisateurs ont pris le pari de réunir le public sur un seul site, contre deux précédemment (Place de l’Hôtel de Ville et Village Francofou). Cinq scènes seront réparties entre la place Royale et le jardin de la Villa royale, avec l’entrée par la place Foch.

L’emblématique scène Pierre Rapsat, désormais installée place Royale, fonctionnera en même temps que la scène Trace et la scène Playright + (ancienne scène vitrine). Les scènes Sabam for Culture et Proximus tourneront en alternance avec les trois autres.

« Un festival de découvertes »

«On va pouvoir enfin faire vivre à 100% des festivaliers ce qu’on veut leur montrer», souligne Charles Gardier. «Le public de Francis Cabrel pourra découvrir Roméo Elvis et inversement. Ce changement permettra d’amplifier ce que nous sommes, c’est-à-dire un festival de découvertes.»

La nouvelle configuration implique un changement tarifaire. Le prix d’un abonnement quatre jours est fixé à 113,5 euros pour une centaine de concerts et celui du ticket journalier à 53,5 euros. Auparavant, ce ticket journalier «tous sites» n’existait pas, puisque pour profiter de l’ensemble de l’offre du jour, il fallait disposer d’un ticket Francofou et d’un autre pour la place de l’Hôtel de Ville.

Les bracelets à puce font également leur entrée. Outre l’accès au site, ils comprendront le porte-monnaie électronique des festivaliers. Des bornes de rechargement seront à disposition même s’il est conseillé d’effectuer le chargement au préalable. A la fin, le solde à partir de trois euros sera remboursé.

Les Francos accueilleront en exclusivité Lost Frequencies, Vianney, Christophe Willem, Cats on trees, Amir ou encore Daran. Calogero, Coeur de Pirate, Suarez mais aussi, entre autres, Léa Paci, Foé, Roméo Elvis X Le Motel, Caballero & Jeanjass, Henri PFR, Daan, Girls in Hawaii, Delta, Ebbene, Soldout et Blanche complètent l’affiche.