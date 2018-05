La maladie qui fait tousser les chiens

Tweet on Twitter

Votre chien a tendance à tousser? Peut-être est-il atteint de la trachéobronchite infectieuse canine, ou toux du chenil. Bien qu’il s’agisse d’une maladie infectieuse très fréquente chez les chiens, mieux vaut en connaître un peu plus sur celle-ci pour soigner son animal de compagnie, souligne Test-Achats.

Contagieuse, la toux du chenil se transmet généralement dans les endroits où les chiens sont en contacts, comme les chenils, les lieux de promenades, les écoles de dressage, les expositions canines… Celle-ci peut également apparaître d’elle-même chez les chiens porteurs en eux des micro-organismes responsables de la toux du chenil lorsqu’il est affaibli.

L’infection des voies respiratoires du chien peut entraîner une inflammation qui déclenchera une toux sèche et rauque. Cette dernière peut également s’accompagner de vomissements, d’éternuements, de rougissements au niveau des yeux, d’une perte d’appétit, de fièvre, fatigue, yeux larmoyants ou encore écoulement nasal. Bien que normalement bénigne, la maladie peut cependant évoluer vers une pneumonie potentiellement dangereuse, notamment chez les chiots.

Traitement

Comparable à un refroidissement chez l’homme, la toux du chenil disparaît normalement au bout d’une dizaine de jours avec du repos. Assurez-vous néanmoins qu’il s’agisse bien de cela en vous rendant chez le vétérinaire qui confirmera le diagnostic. Les antibiotiques ne seront pas forcément nécessaires, il faudra cependant éviter que votre chien s’essouffle de trop lors des promenades et surtout qu’il ne se déclenche de toux en tirant sur sa laisse. Le harnais est donc à privilégier.

Des microbes résistants

Une fois soigné, votre chien peut néanmoins continuer, pendant une dizaine de jours à plusieurs semaines, à transmettre la maladie à ses congénères en toussant, éternuant ou simplement par la respiration. De même les microbes peuvent survivre un certain temps avec lesquels il a été en contact ou même encore les vêtements et mains de l’homme et se retrouver contaminé.

Bien que la toux du chenil ne peut passer de l’animal à l’homme, un de ces micro-organismes, la bactérie Bordetella bronchiseptica, peut en théorie se transmettre. Ce qui est toutefois exceptionnel. Pour éviter toute contamination, il est possible de faire vacciner son animal afin de réduire le risque ou atténuer les symptômes s’il attrape toutefois la maladie.